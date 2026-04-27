Ridderorde voor it’ers Akkerhuis, Bongers en Koolen

De it’ers Jaap Akkerhuis, Marcel Bongers en Ad Koolen zijn geridderd. Zij kregen in de aanloop naar Koningsdag hun lintje vanwege hun bijzondere inzet voor de samenleving.

Jaap Akkerhuis

Jaap Akkerhuis is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de hoogste civiele ridderorde van Nederland. Akkerhuis is een Nederlands internetpionier, protocol-ontwerper en expert op het gebied van het naamgevingssysteem van het internet. Hij is momenteel ‘senior research engineer’ bij NLnet Labs.

Zijn carrière begon in 1977 bij het tegenwoordige Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam. Hij leverde een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het internet in Nederland en wereldwijd en legde mede de basis voor Amsterdam als wereldwijde internet-hub.

Akkerhuis werkte van 1999 tot 2004 bij SIDN. Zijn toegepast onderzoek daar maakte het mogelijk om internet-domeinnamen op grote schaal cryptografisch te ondertekenen (Dnssec) – een mijlpaal in de beveiliging van het wereldwijde Domain Name System (DNS). Gedurende 23 jaar adviseerde hij over bedreigingen voor de stabiliteit en veiligheid van het internet als lid van het Security and Stability Advisory Committee van Icann. In 2017 werd Akkerhuis opgenomen in de Internet Hall of Fame – een onderscheiding voorbehouden aan de meest uitzonderlijke internetpioniers ter wereld.

Marcel Bongers

Marcel Bongers, erelid van de beroepsorganisatie van it-auditors Norea, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als registeraccountant en it-auditor heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied Electronic Data Processing (EDP-)audit en de kwaliteit van de beroepsuitoefening door it-auditors.

Hij is mede-oprichter van Norea. Daarnaast was hij ook actief binnen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NIVRA/NBA) en het Instituut van Interne Auditors (IIA), wat ook heeft bijgedragen aan de samenwerking met en kennisuitwisseling tussen deze organisaties.

Ad Koolen

Ad Koolen, tot voor kort overheids-cryptospecialist bij Compumatica, is eveneens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een leven lang bouwde hij aan de veilige communicatie van de Nederlandse krijgsmacht, overheden en vitale infrastructuur. Hij werkte 32 jaar als telecomspecialist bij het ministerie van Defensie en vervulde diverse strategische rollen binnen de defensie- en overheidsmarkt.

Tot begin dit jaar was hij een drijvende kracht achter fundamentele cryptografie- en securityprojecten die Nederland en Europa digitaal veilig houden. Hij staat bekend om zijn technische expertise én overtuiging om de nationale veiligheid te versterken. In 2020 droeg hij ook bij aan de backend van de Coronamelder. Ad Koolen heeft tevens als Computable-expert diverse inzendingen voor de Computable Awards beoordeeld.