Noordelijke combinatie wint opnieuw DUO-aanbesteding

WIE GUNT WAT – De samenwerking tussen de it-bedrijven Get There, New Nexus, Ilionx, Brunel, Nexxt en BQA is opnieuw succesvol gebleken. Deze ‘Noordelijke Combinatie’, zoals ze het zelf bestempelen, is voor de derde keer op rij na een aanbesteding geselecteerd voor het leveren van it’ers aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit Groningen. Net als zeven andere inschrijvers op deze tender van bijna driehonderd miljoen euro.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar. DUO verwacht tussen de 2.900.000 uur en 3.500.000 uur aan tijdelijke it-capaciteit nodig te hebben. De geraamde contractwaarde ligt ongeveer op 280 miljoen euro. Binnen deze overeenkomst worden ict-professionals ingezet in een breed spectrum aan rollen, variërend van softwareontwikkeling en beheer tot data, security en projectmanagement.

Na een intensief traject met vijftien inschrijvingen is ‘de Noordelijke Combinatie’ met Get There als penvoerder als beste beoordeeld. Tien jaar geleden pakten de zes partijen gezamenlijk de handschoen op. Dergelijke mantelovereenkomsten waren destijds vooral weggelegd voor grote, vaak internationale partijen. Door een slimme bundeling van krachten werd het voor kleinere, Noord-Nederlandse organisaties mogelijk om ook op dit soort aanbestedingen in te schrijven, stellen de deelnemende bedrijven.

Andere winnaars

Naast deze noordelijke coalitie wonnen nog zeven andere inschrijvers deze tender bij DUO. Het gaat om Need Staffing, Cimsolutions, Bergler, Seven Stars, Circle8, Yacht en het consortium bestaande uit de combinatie Linkit en DiVetro, en de onderaannemers Bartosz, Techforce1, Profource, Taxonic en Modis B.V. (Akkodis). Waarschijnlijk gebruiken de andere partijen ook onderaannemers maar die zijn niet bekend gemaakt.

DUO staat binnen de rijksoverheid bekend als een van de grootste inhuurders van ict-capaciteit. Het lukt de dienst al jaren niet om onder de Roemer-norm te blijven qua inhuur (maximaal tien procent van de personeelskosten). DUO slaagt er niet in om voldoende ict’ers aan te trekken. Daarnaast is en moet er fors worden geïnvesteerd in het moderniseren van it-landschap.

