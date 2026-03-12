Privacy veiligstellen met ai: ‘Anonimiseren met llm’ won Computable Award 2025

[TERUGBLIK AWARDS] Het project ‘Anonimiseren met LLM ‘ van gemeente Hoeksche Waard heeft tijdens de vorige editie van de Computable Awards gewonnen in de categorie Overheid. Met dit project laten de initiatiefnemers zien hoe geavanceerde ai kan bijdragen aan de bescherming van gevoelige data en het versterken van vertrouwen in digitale systemen.

Het project maakt gebruik van large language models (llm’s) om persoonlijke en gevoelige informatie in teksten automatisch te herkennen en te anonimiseren. Zo kunnen overheidsinstanties en andere organisaties data veilig delen en analyseren, zonder dat privacy in het geding komt. Het systeem werkt nauwkeurig, efficiënt en draagt bij aan de bredere doelstellingen van de Digitale Overheid op het gebied van dataprivacy en innovatie.

Complexiteit en beheersing van risico’s

Het ontwikkelen van de llm-gebaseerde anonimiseringstool was technisch en ethisch uitdagend. Een kernrisico was het waarborgen van nauwkeurige anonimisering, omdat fouten zouden kunnen leiden tot onbedoeld vrijgeven van gevoelige informatie. Daarnaast moesten privacy en veiligheid strikt worden gegarandeerd, en was transparantie belangrijk om te voorkomen dat bepaalde groepen onbedoeld worden blootgesteld.

Deze uitdagingen zijn aangepakt door intensieve samenwerking met experts in ai, datawetenschap en cybersecurity. Uitgebreide tests garanderen dat het systeem betrouwbaar, veilig en effectief is voor dagelijks gebruik in de overheidspraktijk.

Toegevoegde waarde voor overheid, bedrijven en burgers

De voordelen zijn concreet: overheidsinstanties kunnen data veiliger en efficiënter delen en analyseren, bedrijven voldoen beter aan privacywetgeving zoals de AVG, en burgers profiteren van betere bescherming van hun persoonlijke gegevens. Het systeem stelt gebruikers in staat sneller en slimmer te werken, met als resultaat een veiligere en betrouwbaardere digitale samenleving.

Innovatie en ecosysteemontwikkeling

Wat het project bijzonder maakt, is de innovatieve toepassing van llm’s in een praktische overheidscontext. Door gevoelige informatie automatisch te anonimiseren, kunnen data veilig gedeeld en benut worden. Tegelijkertijd stimuleert het project een ecosysteem van nieuwe toepassingen op basis van de anonimiseringstool, wat bijdraagt aan verdere digitalisering van overheid en samenleving.

Kracht van samenwerking

Het succes van het project is het resultaat van een brede samenwerking. De Digitale Overheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belangrijke stakeholders. Technologiepartners, onderzoeksinstellingen en eindgebruikers uit overheidsorganisaties hebben samen bijgedragen aan een schaalbaar, veilig en betrouwbaar platform dat de digitale transformatie van de overheid ondersteunt.

Het succes van 'Anonimiseren met llm' laat zien wat de Computable Awards vieren: ict-projecten die risico's durven nemen, complexe uitdagingen oplossen en aantoonbare impact maken.

