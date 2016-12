De 16 best gelezen artikelen van 2016

Microsoft introduceert in 2015 zijn nieuwste besturingssysteem: Windows 10. In 2016 waren de twee aangekondigde updates van dat OS een populair onderwerp. Maar een artikel over een (onverwachte) update voor Windows 7 scoort het best; het pronkt bovenaan de lijst van 16 best gelezen artikelen (zie kader hieronder).

Artikelen over it-problemen, ruzies en duistere zaakjes scoren ook dit jaar goed; zo was er een inkt-rel bij HP, bleken problemen aan een ordermanagementsysteem bij te dragen aan het faillissement van V&D, wilde een it-directeur tv-programma Zembla voor de rechter slepen en werd een directeur van een it-bedrijf door de politie verhoord wegens een strafzaak.

Ook blijven wijzigingen binnen it-organisaties bij lezers niet onopgemerkt, van grote reorganisaties (IBM) tot het uitbesteden van personeel (Tata Steel). Daarnaast werd de Nederlandse it-wereld opgeschrikt door het verongelukken van twee directeuren van it-bedrijven; vanzelfsprekend werden de artikelen over deze tragische ongelukken veelgelezen.



Computable-lezers houden zich ook bezig met internationaal nieuws, en dan met name de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want wat zijn de plannen van aankomende president Trump op het gebied van ict? De eerste tekenen daarvoor leverden gelijk een vaak gelezen verhaal op.



Op nationaal vlak scoren de opiniestukken van overheidscriticus René Veldwijk goed. Hij bespreekt daarin de (ict-)problematiek bij overheid. Dit jaar scoren zijn stukken over de Belastingdienst en staatssecretaris Wiebes het hoogst.

Tot slot scoren de Computable Awards weer goed; het wordt door de markt zelfs betiteld als de Oscars van de Nederlandse ict-markt. Zowel artikelen over de start van het stemproces als de bekendmaking van de winnaars van de prijzen staan hoog in de top zestien.