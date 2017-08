Computable nomineert tien digitale transformaties

De tien genomineerden maken tijdens de zomervakantie een videopresentatie op basis waarvan de algemene jury van de Computable Awards 2017, met daarin Jeroen Aris, Fred Bons, Dion Kotteman, Geke Rosier, Reza Sarshar, Bernard Vuijk en Alexander Wijninga, de winnaar zal kiezen. Deze maken we bekend tijdens een spectaculaire show op 31 oktober. De video’s gaan ook getoond worden op de website van Computable.

Recent besloot Computable om de digitale transformaties binnen de categorie Digital Innovation of the Year onder te brengen in een eigen categorie. De redactie van Computable ontving in totaal maar liefst 79 aanmeldingen, waarop de jury besloten heeft deze in tweeën op te splitsen. Binnen Digital Innovation of the Year gaat de jury op zoek naar de ingebruikname van vooruitstrevende technologieën die worden ingezet om de klantbeleving te verbeteren. De nieuwe categorie Digital Transformation of the Year is bedoeld voor die organisaties die ervoor kozen een intern of extern proces te digitaliseren, een nieuw of andere businessmodel met digitale middelen te omarmen of die met hun oplossing een complete markt op zijn kop wisten te zetten.

De tien genomineerde digitale transformaties zijn:

3D-metaalprinter leert nadenken (Ramlab en IBM) – Lees de onderbouwing

Aangifte Volg Service (Nationale Politie) – Lees de onderbouwing

BikeBlockchain (RDW, Hanzehogeschool, IBM en Keylane) – Lees de onderbouwing

Blockchain in de zorg – Mijn Zorg log (Zorginstituut Nederland) – Lees de onderbouwing

Meld een Vermoeden (Gemeente Den Haag en Anti-Fraud Company) – Lees de onderbouwing

MilSenz (Koninklijke Landmacht, KPN en Internet of Things Academy) – Lees de onderbouwing

Mobiel Effectiever Op Straat (Nationale Politie) – Lees de onderbouwing

RWS Datalab (Rijkswaterstaat) – Lees de onderbouwing

Smart-OV pilot met Vodafone Wallet-app (Trans Link Systems en VodafoneZiggo) – Lees de onderbouwing

Versnelde diagnose van genetische ziektes (Bluebee en IBM) – Lees de onderbouwing

Onder de genomineerden zijn meerdere cases die we al eerder voorbij zagen komen bij de Computable Awards 2017. Dit komt doordat in de projectcategorieën is te kiezen om de digitale transformatie ook in aanmerking te laten komen voor deze categorie. Sommige cases hebben dus al een nominatie op zak, sommige kwamen voorbij bij jury-beraden, maar er zitten ook nieuwe cases tussen. De genomineerde digitale innovaties hebben we al bekend gemaakt.