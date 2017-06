Computable nomineert tien cloud-aanbieders

De tien genomineerde cloud-aanbieders zijn bepaald door de algemene jury van de Computable Awards 2017. Hierin zitten Jeroen Aris, global infrastructure architect bij Teva Pharmaceuticals, Fred Bons, senior program manager bij KWD Resultaatmanagement, Dion Kotteman, zelfstandig adviseur en oud-Rijks-cio, Geke Rosier, oprichter en eigenaar van RightBrains, Reza Sarshar, projectmanager bij TIGIT, Bernard Vuijk, interim projectmanager namens Driven4success en Alexander Wijninga, ceo van Watermelon.

Computable ontving in deze categorie in totaal 35 voordrachten. De algemene jury heeft alle voordrachten van een cijfer voorzien en bepaalde hiermee de top tien in deze categorie. Er werd gevraagd om een algemene beschrijving van het project, het onderscheidende vermogen van de leverancier, het onderscheidende vermogen van het product wat het bedrijf bijzonder maakt volgens de inzender. De tien genomineerde bedrijven in de categorie cloud-aanbieder van het jaar zijn: